Відкриває напрямок для просування: у ЗСУ пояснили важливість звільнення Старомайорського

Звільнення села Старомайорське Донецької області відкриває українським захисникам напрямок для подальшого просування.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Він зазначив, що ЗСУ фактично здолали першу лінію оборони в районі Старомайорського.

– Звільнення Старомайорського відкриває можливість подальшого просування з метою вийти на лінію Суровікіна – це комплекс інженерних споруд, мережа траншей, мінних загороджень. Її вважають основною в обороні ворога. При такому натиску ніхто не сидітиме перед укриттями. Росіяни будуть змушені ховатись і сидіти за цими укриттями, – сказав Шершень під час спілкування з ведучою Яною Брензей.

Нагадаємо, що про звільнення села Старомайорське стало відомо 27 липня.

За даними Генштабу, на тлі успішних бойових дій українських військових група окупантів відмовилася виконувати бойові завдання в районі Старомайорського.

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