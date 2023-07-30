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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Відкриває напрямок для просування: у ЗСУ пояснили важливість звільнення Старомайорського

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Звільнення села Старомайорське Донецької області відкриває українським захисникам напрямок для подальшого просування.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Він зазначив, що ЗСУ фактично здолали першу лінію оборони в районі Старомайорського.

– Звільнення Старомайорського відкриває можливість подальшого просування з метою вийти на лінію Суровікіна – це комплекс інженерних споруд, мережа траншей, мінних загороджень. Її вважають основною в обороні ворога. При такому натиску ніхто не сидітиме перед укриттями. Росіяни будуть змушені ховатись і сидіти за цими укриттями, – сказав Шершень під час спілкування з ведучою Яною Брензей.

Старомайорське на карті

Нагадаємо, що про звільнення села Старомайорське стало відомо 27 липня.

За даними Генштабу, на тлі успішних бойових дій українських військових група окупантів відмовилася виконувати бойові завдання в районі Старомайорського.

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Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія
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