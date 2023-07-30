Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців

У неділю 30 липня президент України Володимир Зеленський вирушив у Івано-Франківськ з робочим візитом, там він провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, а також відвідав Реабілітаційний центр, у якому лікуються військові ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Зеленський поспілкувався із захисниками, які проходять лікування, поцікавився станом їхнього здоров’я й побажав швидкого одужання. Також президент вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени За мужність IIІ ступеня.

– Хочу подякувати кожному з наших воїнів за подвиг та героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю швидкого одужання! Велика вдячність і нашим медикам! Лікарі, медсестри, ви всі фантастичні. Пишаємося вашою важливою роботою, – написав він.

Також президент провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Він зазначив, що дуже важливо зараз підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад.

– Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти, – наголосив глава держави.

Зеленський обговорив з місцевою владою і бюджетні питання, та закликав спрямовувати бюджетні кошти на оборону та допомогу українським воїнам.

Джерело : Офіс президента

Фото : Офіс президента

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