Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців

Зелнський у Франківську
Фото: Офіс президента
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Фото: Офіс президента
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Фото: Офіс президента
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Фото: Офіс президента
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Фото: Офіс президента
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Фото: Офіс президента
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Фото: Офіс президента
Зелнський у Франківську
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців

У неділю 30 липня президент України Володимир Зеленський вирушив у Івано-Франківськ з робочим візитом, там він провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, а також відвідав Реабілітаційний центр, у якому лікуються військові ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram. 

Зеленський поспілкувався із захисниками, які проходять лікування, поцікавився станом їхнього здоров’я й побажав швидкого одужання. Також президент вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени За мужність IIІ ступеня.

– Хочу подякувати кожному з наших воїнів за подвиг та героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю швидкого одужання! Велика вдячність і нашим медикам! Лікарі, медсестри, ви всі фантастичні. Пишаємося вашою важливою роботою, – написав він. 

Також президент провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Він зазначив, що дуже важливо зараз підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад.

–  Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти, – наголосив глава держави. 

Зеленський обговорив з місцевою владою і бюджетні питання, та закликав спрямовувати бюджетні кошти на оборону та допомогу українським воїнам.

Читайте також
Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій під Бахмутом
Зеленський і ССО

Джерело: Офіс президента
Фото: Офіс президента
Івано-Франківськ, Володимир Зеленський, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відкриває напрямок для просування: у ЗСУ пояснили важливість звільнення Старомайорського
ЗСУ на фронті
ЗСУ вперше перевірили на зручність та комфорт нові тактичні кросівки – Міноборони
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Окупанти посилили атаки Мар’їнки. В бій кидають в’язнів з загону Шторм-Z
російські окупанти
ЗСУ провели наступальні операції на трьох ділянках фронту і просунулися вперед – ISW
Бої на фронті
Робота проведена філігранно й точно: Гуменюк розповіла подробиці удару по Чонгарському мосту
Чонгар
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (30.07.2023)
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (30.07.2023)
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (30.07.2023)
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.07.2023)
Зеленський приїхав у Франківськ: провів Конгрес з місцевою владою та відвідав поранених бійців
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь