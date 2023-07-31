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Украина
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Террор нас не сломит. Зеленский отреагировал на удары РФ по Кривому Рогу и Херсону

Террор нас не сломит. Зеленский отреагировал на удары РФ по Кривому Рогу и Херсону

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренних ударов России по городам Украины.

— Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди, — написал он в Telegram.

Президент также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора.

Зеленский отметил, что спасатели и все необходимые службы работают.

— Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса президента по вопросам региональной политики Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией, — добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что российский террор не испугает и не сломит украинцев.

Утром 31 июля россияне ударили по городу Кривой Рог двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4-го по 9-й этажи жилого дома. В результате есть погибший. Кроме того, под завалами могут быть люди.

Кроме того, оккупанты из РСЗО Град обстреляли Херсон, есть погибший и двое раненых.

Фото: Дмитрий Лубинец

Война в Украине, Владимир Зеленский, Кривой Рог, Херсон
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