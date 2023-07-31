Террор нас не сломит. Зеленский отреагировал на удары РФ по Кривому Рогу и Херсону
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренних ударов России по городам Украины.
— Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди, — написал он в Telegram.
Президент также выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора.
Зеленский отметил, что спасатели и все необходимые службы работают.
— Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса президента по вопросам региональной политики Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией, — добавил глава государства.
Он также подчеркнул, что российский террор не испугает и не сломит украинцев.
Утром 31 июля россияне ударили по городу Кривой Рог двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4-го по 9-й этажи жилого дома. В результате есть погибший. Кроме того, под завалами могут быть люди.
Кроме того, оккупанты из РСЗО Град обстреляли Херсон, есть погибший и двое раненых.
Фото: Дмитрий Лубинец