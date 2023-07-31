Терор нас не зламає. Зеленський відреагував на удари РФ по Кривому Рогу та Херсону

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкових ударів Росії по містах України.

– Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучення в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди, – написав він у Telegram.

Президент також висловив співчуття усім, хто втратив рідних і близьких через російський терор.

Зеленський зазачив, що рятувальники та всі необхідні служби на місці та працюють.

– Уже провів розмови з МВС і СБУ. Заступник керівника Офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією, – додав очільник держави.

Він також наголосив, що російський терор не злякає і не зламає українців.

Вранці 31 липня росіяни вдарили по місту Кривий Ріг двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4-го по 9-й поверхи житлового будинку. В результаті є загиблий. Окрім того, під завалами можуть бути люди.

Окрім того, окупанти із РСЗВ Град обстріляли Херсон, є загиблий і двоє поранених.

Фото: Дмитро Лубінець

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