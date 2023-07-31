Терор нас не зламає. Зеленський відреагував на удари РФ по Кривому Рогу та Херсону
Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкових ударів Росії по містах України.
– Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучення в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди, – написав він у Telegram.
Президент також висловив співчуття усім, хто втратив рідних і близьких через російський терор.
Зеленський зазачив, що рятувальники та всі необхідні служби на місці та працюють.
– Уже провів розмови з МВС і СБУ. Заступник керівника Офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією, – додав очільник держави.
Він також наголосив, що російський терор не злякає і не зламає українців.
Вранці 31 липня росіяни вдарили по місту Кривий Ріг двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4-го по 9-й поверхи житлового будинку. В результаті є загиблий. Окрім того, під завалами можуть бути люди.
Окрім того, окупанти із РСЗВ Град обстріляли Херсон, є загиблий і двоє поранених.
Фото: Дмитро Лубінець