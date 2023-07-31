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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Терор нас не зламає. Зеленський відреагував на удари РФ по Кривому Рогу та Херсону

Терор нас не зламає. Зеленський відреагував на удари РФ по Кривому Рогу та Херсону

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкових ударів Росії по містах України.

– Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучення в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди, – написав він у Telegram.

Президент також висловив співчуття усім, хто втратив рідних і близьких через російський терор.

Зеленський зазачив, що рятувальники та всі необхідні служби на місці та працюють.

– Уже провів розмови з МВС і СБУ. Заступник керівника Офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією, – додав очільник держави.

Він також наголосив, що російський терор не злякає і не зламає українців.

Вранці 31 липня росіяни вдарили по місту Кривий Ріг двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4-го по 9-й поверхи житлового будинку. В результаті є загиблий. Окрім того, під завалами можуть бути люди.

Окрім того, окупанти із РСЗВ Град обстріляли Херсон, є загиблий і двоє поранених.

Фото: Дмитро Лубінець

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Кривий Ріг, Херсон
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