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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Криму знову гучно: : у Сімферополі пролунало 8 вибухів

Вибух

У тимчасово окупованому Сімферополі, що у Криму, пролунали вибухи.

Про це пишуть ЗМІ.

Офіційної інформації поки що немає, як і подробиць.

Зі свого боку радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Сімферополі було чутно більше 8 вибухів.

 – Як справи? Скучаєш? Понад 8 вибухів в окупованому Сімферополі, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що уночі 30 липня, коли у РФ відзначають День Військово-морського флоту, російське Міноборони заявило про атаку 25 безпілотників по об’єктах на території Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Крим, Сімферополь
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