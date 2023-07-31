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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Знайдемо лазівку і зробимо прорив: командувач Нацгвардії про контрнаступ

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час контрнаступу Сили оборони України знайдуть слабке місце російських військ і здійснять прорив “на якомусь напрямку”.

На цьому наголосив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю Українській правді.

– Побачите, прийде час, що ми на якомусь напрямку зробимо прорив. І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазівочку і зайдемо, все буде нормально. І вони втратять багато наших територій, – заявив він.

Півненко пояснив, що найголовніше під час цього наступу – щоденне просування українських військових, навіть на кілька сотень метрів за добу. Кожен метр дається важко, зокрема через масштабне мінування територій ворогом.

Тому очікувати на таку ж блискавичну операцію, яка була на Харківщині, не варто.

– Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Усі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр – це вже результат, – зазначив командувач Нацгвардії.

Півненко додав, що наступ є найважчою військовою операцією, яку мають виконувати найбільш підготовлені та оснащені підрозділи. Він назвав проведення наступальної операції “найвищим рівнем майстерності, який є”.

Командувач Нацгвардії нагадав, що РФ має великі ресурси для ведення війни. Водночас він переконаний, що українські захисники зможуть дійти до кордонів 1991 року, проте на це “потрібен час”.

Від початку контрнаступальної операції ЗСУ звільнили на Півдні України понад 204 кв. км територій, з них 12,6 кв. км – протягом останнього тижня.

На Бахмутському напрямку звільнена площа становить 37 кв. км (за тиждень 2 кв. км).

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Джерело: Українська правда
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Нацгвардія
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