За неделю освободили 12,6 кв. км. Маляр рассказала об успехах ВСУ на пяти направлениях

В течение прошлой недели на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях между ВСУ и армией РФ состоялось более 170 боев.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на каждом из направлений.

На Купянском направлении россияне продолжают искать слабые места в нашей обороне. Не оставляют попыток наступать в районах к югу от Новоселовского. Враг хочет вытеснить наши подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.

Анна Маляр отмечает, что, несмотря на все, наши Силы обороны мощно сдерживают вражеские войска.

На Лиманском направлении оккупанты пытаются вытеснить наши войска в районе Серебрянского леса. Однако без успеха.

На Бахмутском направлении враг на прошлой неделе пытался остановить наступление ВСУ, но наши защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь на этом направлении в целом составляет 37 кв. км. За неделю освобождено 2 кв. км.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российские подразделения пытались идти в наступление, чтобы взять под свой контроль Марьинку и окружить Авдеевку. Без успеха.

Под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

На Юге ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области наши военные имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км. Увеличена за неделю на 12,6 кв. км.

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