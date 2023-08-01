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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти ремонтують Керченський міст: з’явився супутниковий знімок

Кримський міст
Фото: Getty Images, Факти ICTV

У мережі з’явився новий супутниковий знімок незаконно побудованого Кримського мосту. На фото можна помітити, що окупанти проводять на ньому ремонтні роботи після інциденту 17 липня.

Знімок виклав у своєму Twitter-акаунті аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

– Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки. Міст було зруйновано раніше цього місяця, – зазначив експерт 31 липня.

На знімку позначено, де саме розташована зруйнована ділянка мосту. Судячи з фото, російські окупанти підігнали туди техніку для ремонту, зокрема баштові крани.

Як відомо, в ніч на 17 липня на Керченському (Кримському) мосту впали кілька прольотів, спровокувавши багатокілометрові затори та затримку поїздів. Кремлівські маріонетки повідомляли про “надзвичайну подію в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю”.

Водночас українські ЗМІ поширили інформацію, що Керченський міст атакували за допомогою надводних дронів, і це була спецоперація СБУ та ВМС України. Офіційного підтвердження цьому немає.

Це вже другий інцидент на мосту з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 8 жовтня минулого року потужний вибух призвів до обвалу кількох його прольотів.

Коментуючи останній інцидент, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Кримський міст має бути нейтралізований, оскільки війська РФ використовують його для перекидання озброєння.

А міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна продовжить завдавати ударів по військових об’єктах РФ в окупованому Криму та по Керченському мосту.

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