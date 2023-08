Окупанти ремонтують Керченський міст: з’явився супутниковий знімок

У мережі з’явився новий супутниковий знімок незаконно побудованого Кримського мосту. На фото можна помітити, що окупанти проводять на ньому ремонтні роботи після інциденту 17 липня.

Знімок виклав у своєму Twitter-акаунті аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк.

На знімку позначено, де саме розташована зруйнована ділянка мосту. Судячи з фото, російські окупанти підігнали туди техніку для ремонту, зокрема баштові крани.

Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA

— Brady Africk (@bradyafr) July 31, 2023