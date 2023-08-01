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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Убил военного ВСУ и пытал местных. Комбату РФ сообщили о подозрении

Убил военного ВСУ и пытал местных. Комбату РФ сообщили о подозрении
Фото: Нацполиция

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому комбату, который замучил украинского военного во время оккупации Черниговской области.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Указано, что речь идет о майоре Даниле Коблике — командире батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (г. Юрга, Кемеровская область).

По данным следствия, в марте 2022 года он командовал оккупационным подразделением, которое участвовало в захвате поселка Лукашевка Черниговской области.

— Во время карательных рейдов на территории населенного пункта россияне взяли в плен украинского военного, а также похитили трех местных мирных жителей. Тогда пострадавших заключили в одном из захваченных гаражей, где российские захватчики обустроили застенок, — говорится в сообщении.

Коблик лично “допрашивал” пленного, применяя к нему жестокие пытки.

Россиянин хотел узнать разведданные о Силах обороны на территории региона. Однако не получив никакой информации, оккупант расстрелял украинского защитника.

Убил военного ВСУ и пытал местных. Комбату РФ сообщили о подозрении
Нацполіція
Убил военного ВСУ и пытал местных. Комбату РФ сообщили о подозрении
Нацполіція
Убил военного ВСУ и пытал местных. Комбату РФ сообщили о подозрении
Убил военного ВСУ и пытал местных. Комбату РФ сообщили о подозрении

Кроме этого, Коблик пытал и других заключенных. Во время совершения пыток он периодически осуществлял выстрелы из автомата над их головами.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому захватчику о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Сейчас российский комбат скрывается от правосудия на территории РФ и временно захваченной части Украины. В то же время СБУ уже установлены ориентировочные места его пребывания и круг контактных лиц.

Проводятся комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

Ранее правоохранители оперативно установили личность, которая вчера в Кривом Роге фиксировала прилет ракеты, запущенной войсками РФ.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Військові злочини, СБУ
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