Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала ракетний удар у Кривому Розі
Правоохоронці оперативно встановили особу, яка вчора в Кривому Розі фіксувала приліт ракети, запущеної військами РФ.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
– Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі, – зазначив він.
Клименко уточнив, що практично відразу цей відеозапис підхопив місцевий паблік. А звідти за лічені хвилини відео поширилося в російських Telegram-каналах.
Правоохоронці вже передали зібрані матеріали до Служби безпеки України для ухвалення рішення.
До цієї роботи були залучені фахівці кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини.
Як відомо, вранці 31 липня у Кривому Розі (Дніпропетровська область) пролунали вибухи. Війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку та будівлі навчального закладу.
За попередніми даними, дві ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму (з району міста Джанкой).
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