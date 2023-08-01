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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала ракетний удар у Кривому Розі

Удар РФ по Кривому Рогу
Фото: ДСНС

Правоохоронці оперативно встановили особу, яка вчора в Кривому Розі фіксувала приліт ракети, запущеної військами РФ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

– Поліцейські встановили особу, яка вчора знімала приліт російської ракети в Кривому Розі, – зазначив він.

Клименко уточнив, що практично відразу цей відеозапис підхопив місцевий паблік. А звідти за лічені хвилини відео поширилося в російських Telegram-каналах.

Правоохоронці вже передали зібрані матеріали до Служби безпеки України для ухвалення рішення.

До цієї роботи були залучені фахівці кримінального аналізу та поліції Дніпропетровщини.

Як відомо, вранці 31 липня у Кривому Розі (Дніпропетровська область) пролунали вибухи. Війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку та будівлі навчального закладу.

За попередніми даними, дві ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму (з району міста Джанкой).

Внаслідок чергового воєнного злочину шестеро людей загинуло та 75 зазнали поранень. Серед загиблих – десятирічна дівчинка та її мама.

1 серпня у Кривому Розі оголошено день жалоби.

Ігор Клименко, Кривий Ріг, МВС, Ракетні удари Росії
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