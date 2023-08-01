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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вбив військового ЗСУ та катував місцевих. Комбату РФ повідомили про підозру

Вбив військового ЗСУ та катував місцевих. Комбату РФ повідомили про підозру
Фото: Нацполіція

Служба безпеки повідомила про підозру російському комбату, який закатував українського військового під час окупації Чернігівщини.

Про це пише пресслужба СБУ.

Зазначено, що йдеться про майора Даніла Кобліка – командира батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (м. Юрга, Кемеровська область).

За даними слідства, у березні 2022 року він командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка Чернігівської області.

– Під час каральних рейдів на території населеного пункту росіяни взяли у полон українського військового, а також викрали трьох місцевих мирних жителів. Тоді потерпілих ув’язнили в одному із захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню, – йдеться у повідомленні.

Коблік особисто “допитував” полоненого, застосовуючи до нього жорстокі тортури.

Росіянин хотів дізнатись розвіддані про Сили оборони на території регіону. Однак, не отримавши жодної інформації, окупант розстріляв українського захисника.

Вбив військового ЗСУ та катував місцевих. Комбату РФ повідомили про підозру
Нацполіція
Вбив військового ЗСУ та катував місцевих. Комбату РФ повідомили про підозру
Нацполіція
Вбив військового ЗСУ та катував місцевих. Комбату РФ повідомили про підозру
Вбив військового ЗСУ та катував місцевих. Комбату РФ повідомили про підозру

Окрім цього, Коблік катував й інших ув’язнених. Під час вчинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському загарбнику про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі російський комбат переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово захопленій частині України. Водночас СБУ вже встановлено орієнтовні місця його перебування і коло контактних осіб.

Проводяться комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Раніше правоохоронці оперативно встановили особу, яка вчора в Кривому Розі фіксувала приліт ракети, запущеної військами РФ.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Воєнні злочини, СБУ
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