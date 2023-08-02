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Бедрак Виктория, редактор ленты

В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Украинская разведка получила информацию о подготовке россиянами новых провокационных материалов, направленных на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических распрей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Так, среди жителей Германии, Франции, Израиля и США хотят распространить материалы на темы: “Африканцы: Франция, убирайся”, “Добро пожаловать, Россия”, “Экономику Германии ожидает обвал”, “Кризис уже пришел в каждый дом”, “Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа”.

В украинском информационном пространстве планируются публикации вроде: “Кто взятки берет, а кто на фронт идет”, “Политический спарринг: когда начнется бой?”, “Тушите свет — выборов не будет”, “Так военное или мирное время?” и др.

— Российские политтехнологи традиционно действуют по принципу “капля правды на тонну лжи”. При этом, россияне пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в частности, для западного мира, — указывают разведчики.

Целью всех материалов является убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие “более важные” проблемы.

Отмечено, что каждый материал имеет приложение с рекомендациями относительно желаемых комментариев якобы от рядовых пользователей.

В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР
ГУР
В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР
ГУР
В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР
ГУР
В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР
ГУР
В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР
В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР
В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР
В РФ подготовили новые фейки для дискредитации Украины и внутренних раздоров — ГУР

Главное управление разведки призвало проверять полученную информацию и критически относиться к материалам, направленным на разжигание вражды среди союзников.

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Источник: ГУР
Война в Украине, Разведка, Фейкові новини
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