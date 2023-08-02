Враг запустил БпЛА сразу с трех направлений: Игнат назвал особенность ночной атаки РФ
Особенность ночной атаки РФ заключалась в том, что оккупанты запустили беспилотники сразу с трех направлений. Обычно враг использовал одно или два направления.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Сегодня враг использовал Курскую область, полигон Чауд в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. С этих трех направлений были зафиксированы пуски Shahed 136/131, — сказал он ведущей Вікна-новини Яне Брензей.
По словам Игната, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны для защиты территории.
Спикер подчеркнул, что сейчас главная цель врага — наша портовая инфраструктура и продовольствие. Украинские защитники пытаются сделать все для того, чтобы уничтожить как можно больше вражеских целей.
Напомним, ночью 2 августа ВСУ уничтожили 23 ударных беспилотника типа Shahed.
Однако часть запущенных Россией дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.
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