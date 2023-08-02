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Валентина Чорна, редактор ленты

Враг запустил БпЛА сразу с трех направлений: Игнат назвал особенность ночной атаки РФ

Враг запустил БпЛА сразу с трех направлений: Игнат назвал особенность ночной атаки РФ
Фото: Getty Images

Особенность ночной атаки РФ заключалась в том, что оккупанты запустили беспилотники сразу с трех направлений. Обычно враг использовал одно или два направления.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Сегодня враг использовал Курскую область, полигон Чауд в оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. С этих трех направлений были зафиксированы пуски Shahed 136/131, — сказал он ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

По словам Игната, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны для защиты территории.

Спикер подчеркнул, что сейчас главная цель врага — наша портовая инфраструктура и продовольствие. Украинские защитники пытаются сделать все для того, чтобы уничтожить как можно больше вражеских целей.

Напомним, ночью 2 августа ВСУ уничтожили 23 ударных беспилотника типа Shahed.

Однако часть запущенных Россией дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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