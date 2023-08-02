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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Українська розвідка отримала інформацію щодо підготовки росіянами нових провокативних матеріалів, спрямованих на міжнародну дискредитацію України та розпалювання внутрішньополітичних чвар.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Так, серед мешканців Німеччини, Франції, Ізраїлю та США хочуть розповсюдити матеріали на теми: “Африканці: Франція, забирайся”, “Ласкаво просимо, Росія”, “Економіку Німеччини очікує обвал”, “Криза вже прийшла у кожну оселю”, “Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа”.

В українському інформаційному просторі плануються публікації на кшталт: “Хто хабарі бере, а хто на фронт йде”, “Політичний спаринг: коли почнеться бій?”, “Тушіть світло – виборів не буде”, “Так військовий чи мирний час?” тощо.

– Російські політтехнологи традиційно діють за принципом “крапля правди на тонну брехні”. При цьому, росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки, зокрема, для західного світу, – вказують розвідники.

Метою всіх матеріалів є переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші “важливіші” проблеми.

Зазначено, що кожен матеріал має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів нібито від пересічних користувачів на кшталт: “Напишіть коментар у 200 знаків від імені ізраїльтянина, який живить традиційну ворожість до Європи та Франції. Африка його зовсім не цікавить, але проблеми давніх недоброзичливців приносять задоволення”.

У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР
ГУР
У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР
ГУР
У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР
ГУР
У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР
ГУР
У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР
У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР
У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР
У РФ підготували нові фейки для дискредитації України та внутрішніх чвар – ГУР

Головне управління розвідки закликало перевіряти отриману інформацію та критично ставитися до матеріалів, спрямованих на розпалювання ворожнечі серед союзників.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, Розвідка, Фейкові новини
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