Ціна “послуги” 10 тис. доларів. У Києві затримали посадовця, який за гроші допомагав чоловікам виїхати за кордон

Начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у КМВА, за гроші допомагав чоловікам виїхати з України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За 10 тис. доларів США учасники схеми оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Правоохоронці задокументували декілька випадків видачі фіктивних документів.

– Організатора схеми затримано під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам. За їх виготовлення він отримав 30 тис. доларів США, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у посадовця вилучено понад 48 тис. доларів США та 5 тис. євро.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу. Окрім того, перевіряється причетність до вчинення злочину посадовців одного з київських військкоматів, а також інших осіб.

Раніше СБУ в Одесі затримала юрисконсульта забороненої партії Шарія. Він співпрацював із воєнною розвідкою РФ та коригував повітряні удари по місту.

Джерело : Офіс генпрокурора

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