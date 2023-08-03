На Мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись вперед на сотни метров
На Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступательные действия и продвигаются вперед.
Об этом на брифинге сообщил и.о. директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Николай Уршалович.
— Подразделения одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии в ходе наступательных действий продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, 1500 метров по фронту и закрепились на занятом рубеже, — сказал он.
Кроме того, северо-восточнее населенного пункта Роботино Запорожской области воины захватили и успешно эвакуировали российскую БМП-3.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска тщетно пытались восстановить утраченное положение на двух направлениях фронта: западнее Курдюмовки и Клещеевки, а также южнее Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.
Источник: Military Media Center