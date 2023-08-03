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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Мелітопольському напрямку Сили оборони просунулись уперед на сотні метрів

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

На Мелітопольському напрямку українські захисники продовжують наступальні дії та просуваються вперед.

Про це на брифінгу повідомив в. о. директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович.

– Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії упродовж наступальних дій просунулися до 650 метрів углиб оборони противника, 1500 метрів по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі, – сказав він.

Окрім того, північно-східніше від населеного пункту Роботине Запорізької області воїни захопили й успішно евакуювали російську БМП-3.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська марно намагалися відновити втрачене положення на двох напрямках фронту: західніше від Курдюмівки та Кліщіївки, а також південніше від Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

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Джерело: Military Media Center

Війна в Україні, контрнаступ, Мелітополь
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