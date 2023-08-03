На Мелітопольському напрямку Сили оборони просунулись уперед на сотні метрів

На Мелітопольському напрямку українські захисники продовжують наступальні дії та просуваються вперед.

Про це на брифінгу повідомив в. о. директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович.

– Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії упродовж наступальних дій просунулися до 650 метрів углиб оборони противника, 1500 метрів по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі, – сказав він.

Окрім того, північно-східніше від населеного пункту Роботине Запорізької області воїни захопили й успішно евакуювали російську БМП-3.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська марно намагалися відновити втрачене положення на двох напрямках фронту: західніше від Курдюмівки та Кліщіївки, а також південніше від Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

Джерело: Military Media Center

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