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Украина
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На Таврическом направлении сосредоточено около 150 тысяч солдат РФ

На Таврическом направлении сосредоточено около 150 тысяч солдат РФ
Фото: Getty Images

На Таврическом направлении Силам обороны Украины противостоят около 150 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини заместитель командующего группировки Таврия Сергей Кузьмин.

По его словам, продолжается оборонительная операция на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также наступательная операция на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Войска РФ пытаются пополнить свои утраченные резервы и снимают подразделения с других направлений.

— На нашем направлении около 150 тысяч россиян, есть несколько армий — это 35, 36, 5, 58 общевойсковые армии. Их очень много еще, – сказал Кузьмин.

Он добавил, что украинским защитникам для лучшего продвижения контрнаступления нужно больше авиации, средств противовоздушной обороны, а также инженерной техники.

Заместитель командующего группировки Таврия также рассказал, что на южном направлении россияне ежедневно теряют около двух-трех рот.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Кремль пытается замалчивать военные неудачи России, чтобы среди населения не росла паника.

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Источник: телемарафон

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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