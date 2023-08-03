На Таврическом направлении сосредоточено около 150 тысяч солдат РФ
На Таврическом направлении Силам обороны Украины противостоят около 150 тысяч российских оккупантов.
Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини заместитель командующего группировки Таврия Сергей Кузьмин.
По его словам, продолжается оборонительная операция на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также наступательная операция на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Войска РФ пытаются пополнить свои утраченные резервы и снимают подразделения с других направлений.
— На нашем направлении около 150 тысяч россиян, есть несколько армий — это 35, 36, 5, 58 общевойсковые армии. Их очень много еще, – сказал Кузьмин.
Он добавил, что украинским защитникам для лучшего продвижения контрнаступления нужно больше авиации, средств противовоздушной обороны, а также инженерной техники.
Заместитель командующего группировки Таврия также рассказал, что на южном направлении россияне ежедневно теряют около двух-трех рот.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Кремль пытается замалчивать военные неудачи России, чтобы среди населения не росла паника.
Источник: телемарафон