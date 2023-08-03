На Таврійському напрямку зосереджено близько 150 тисяч солдатів РФ

На Таврійському напрямку Силам оборони України протистоять близько 150 тисяч російських окупантів.

Про це повідомив в етері телемарафону Єдині новини заступник командувача угруповання Таврія Сергій Кузьмін.

За його словами, триває оборонна операція на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також наступальна операція на Бердянському й Мелітопольському напрямках.

Війська РФ намагаються поповнити свої втрачені резерви та знімають підрозділи з інших ліній.

– На нашому напрямку близько 150 тис. росіян, є кілька армій – це 35, 36, 5, 58 загальновійськові армії. Їх ще дуже багато, – сказав Кузьмін.

Він додав, що українським захисникам для кращого просування контрнаступу потрібно більше авіації, засобів протиповітряної оборони, а також інженерної техніки.

Заступник командувача угруповання Таврія також розповів, що на південному напрямку росіяни щодня втрачають близько двох-трьох рот.

Раніше у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Кремль намагається замовчувати військові невдачі Росії, щоб серед населення не зростала паніка.

Джерело: телемарафон

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