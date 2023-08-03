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Украинские военачальники отказались от американской тактики во время контрнаступления — NYT

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Группы украинских военных, которые проходили обучение в странах НАТО, отказались от американских боевых методов и вернулись к тактике, которую знают лучше всего.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, в начале контрнаступления оснащенные передовым американским оружием войска увязли в плотных российских минных полях под постоянным огнем артиллерии и боевых вертолетов.

— Украинские военачальники изменили тактику, сосредоточившись на том, чтобы истощить российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности, вместо того, чтобы бросаться на минные поля под огнем. На Юге страны происходит наращивание войск, при этом вторая волна обученных на Западе сил начинает в основном мелкомасштабные атаки, чтобы пробить позиции россиян, — говорится в материале.

Отмечено, что первые результаты новой тактики были неоднозначными. Хотя украинские войска отвоевали несколько сел, они еще не достигли масштабных достижений, таких, как успехи в Херсоне и Харьковской области прошлой осенью.

— Само контрнаступление не провалилось, но оно затянется на несколько месяцев до осени, — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман, который недавно побывал на передовой.

Американские официальные лица обеспокоены тем, что возвращение Украины к своей старой тактике грозит тем, что она лишится драгоценных боеприпасов, что может сыграть на руку российскому диктатору Владимиру Путину и поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение.

В то же время по мнению военных экспертов, Украина вполне может вернуться к американскому способу ведения войны, если прорвет окопавшуюся российскую оборону.

Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности для обсуждения оперативных деталей и разведывательных оценок, сказал, что войска РФ перегружены и все еще имеют проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

Генерал Бридлав согласился с этим и сказал, что по-прежнему ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

— Украинцы сейчас находятся в такой ситуации, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем наблюдать, как россияне отступают, — сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили, что контрнаступление Украины будет тяжелым и длительным.

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Источник: NYT
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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