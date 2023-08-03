Українські воєначальники відмовилися від американської тактики під час контрнаступу – NYT

Групи українських військових, які проходили навчання у країнах НАТО, відмовилися від американських бойових методів і повернулися до тактики, яку знають найкраще.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, на початку контрнаступу оснащені передовою американською зброєю війська загрузли в щільних російських мінних полях під постійним вогнем артилерії і бойових вертольотів.

– Українські воєначальники змінили тактику, зосередившись на тому, щоб виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності, замість того, щоб кидатися на мінні поля під вогнем. На Півдні країни відбувається нарощування військ, а друга хвиля навчених на Заході сил починає здебільшого дрібномасштабні атаки, щоб пробити позиції росіян, – йдеться у матеріалі.

Зазначено, що перші результати нової тактики були неоднозначними. Хоча українські війська відвоювали кілька сіл, вони ще не досягли масштабних досягнень, таких, як успіхи у Херсоні та на Харківщині минулої осені.

– Сам контрнаступ не провалився, але затягнеться на кілька місяців до осені, – сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, який нещодавно побував на передовій.

Американські офіційні особи занепокоєні, що повернення України до своєї старої тактики загрожує тим, що вона позбудеться дорогоцінних боєприпасів, а це може зіграти на руку російському диктатору Володимиру Путіну і поставити Україну в невигідне становище у війні на виснаження.

Водночас, на думку військових експертів, Україна цілком може повернутися до американського способу ведення війни, якщо прорве російську оборону, що окопалася.

Західний чиновник, який говорив на умовах анонімності для обговорення оперативних деталей і розвідувальних оцінок, сказав, що війська РФ перевантажені й усе ще мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

Генерал Брідлав погодився з цим і сказав, що, як і раніше, очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

– Українці зараз перебувають у такій ситуації, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили. І ми починаємо спостерігати, як росіяни відступають, – сказав він.

Раніше у Пентагоні заявили, що контрнаступ України буде важким та тривалим.

Джерело : NYT

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.