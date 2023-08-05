Били по Мотор Січі та Хмельниччині: Зеленський про масовану ракетну атаку РФ

У суботу, 5 серпня, стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Окупанти намагалися атакувати Мотор Січ та Хмельниччину.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Кинджали, Калібри били по Мотор Січі, по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони, – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що скільки б не було таких російських атак, все одно вони нічого не дадуть ворогу.

– Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя, – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що у сьогоднішній зустрічі радників лідерів держав у Саудівскій Аравії щодо формули миру беруть участь 42 країни.

На полях зустрічі в Джидді представники України проводять й двосторонні перемовини із партнерами.

– Дякую нашій делегації за цю роботу: консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Що більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, то швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права, – сказав президент.

Сьогодні російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. У Запоріжжі, де розташована штаб-квартира компанії Мотор Січ, зафіксоване влучання.

Фахівці працюють над ліквідацією займання, інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються.

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