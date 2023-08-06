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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія не зупиниться: Кулеба після ракетної атаки РФ звернувся до світової спільноти

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Росія не припинить обстрілювати Україну, доки світ її не зупинить.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи сьогоднішню масовану ракетну атаку РФ.

– Цієї суботи Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Росія не зупиниться, доки її не зупинять. Світова спільнота має зосередитись на встановленні справедливого та міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, та запровадити українську формулу миру, – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Україні.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, окупанти били по Мотор Січі та Хмельниччині.

У Запоріжжі, де розташована штаб-квартира компанії Мотор Січ, зафіксоване влучання. Наслідки руйнувань ще встановлюються.

Також під час атаки вибухи лунали у Житомирській та Київській областях.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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