Росія не зупиниться: Кулеба після ракетної атаки РФ звернувся до світової спільноти
Росія не припинить обстрілювати Україну, доки світ її не зупинить.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи сьогоднішню масовану ракетну атаку РФ.
– Цієї суботи Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Росія не зупиниться, доки її не зупинять. Світова спільнота має зосередитись на встановленні справедливого та міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, та запровадити українську формулу миру, – наголосив Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, окупанти били по Мотор Січі та Хмельниччині.
У Запоріжжі, де розташована штаб-квартира компанії Мотор Січ, зафіксоване влучання. Наслідки руйнувань ще встановлюються.
Також під час атаки вибухи лунали у Житомирській та Київській областях.