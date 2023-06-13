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Валентина Чорна, редактор ленты

В Украине изменили правила выезда детей за границу с доверенностью — что известно

дитина
Фото: Depositphotos

В Украине внесли изменения в постановление правительства № 469, в котором урегулировали сроки действия доверенностей, необходимых для выезда детей за границу в случае сопровождения.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Речь идет о доверенностях, выданных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и заверенных нотариусом.

Постановлением предусмотрено, что нотариально заверенные доверенности на белой бумаге, выданные после 23 мая, теряют свою действительность.

Доверенности, полученные до 23 мая, будут проверяться пограничниками путем получения справки о подтверждении или опровержении удостоверения нотариусом такой доверенности.

виїзд дитини за кордон у супроводі третіх осіб

Фото: ГПСУ

— Если вы имеете подобную доверенность и планируете отправить своего ребенка за границу на отдых и оздоровление в сопровождении третьих лиц — учтите, что указанные бланки, выданные после 23 мая являются недействительными.

Также бланки, полученные до 23 мая, в случае сомнения в их действительности могут быть проверены пограничниками путем получения справки о подтверждении или опровержении удостоверения нотариусом такой доверенности, что в свою очередь предусматривает отказ в пересечении государственной границы до момента получения подтверждения от нотариуса, — пояснили в ГПСУ.

Напомним, что во время действия военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя.

Это происходит при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.

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