Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Срочно
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
В случае применения ядерного оружия Россией изменений в сигнале тревоги не будет – Игнат
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян

російські окупанти
Фото: Getty Images

В Луганской области российские захватчики продолжают заменять местных коллаборантов на чиновников из России, поскольку не хотят рассчитывать на предателей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, офицерам из силовых структур так называемой ЛНР быстро нашли применение — их отправляют на фронт. Этого ожидают сотрудники “МГБ ЛНР” и других “ведомств”.

— Недавно получил повестку “начальник паспортного стола” из Должанска. Не спасают ни позиция, ни темпы паспортизации, — говорится в сообщении.

Лысогор отметил, что на фронте к мобилизованным с оккупированных территорий тоже “особое” отношение. С недавних пор им запретили пользоваться личными мобильными телефонами. Наказание — подвал.

— Для связи с родными в воинской части предоставляют общий для всех смартфон, который хранится у командира. Эти ограничения не касаются россиян — только местных, — добавил глава ОВА.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в оккупированный населенный пункт Чаплинка Херсонской области в местный морг россияне привезли два грузовика с телами военнослужащих армии РФ.

Читайте также
В ISW рассказали, для чего ВСУ нанесли удары по мостам в Крым
Storm Shadow чи SCALP-EG

Источник: Артем Лысогор

Война в Украине, Луганская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Бойтесь справедливой мести. Хакеры взломали сайт с данными о владельцах недвижимости в Москве
Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян
Артиллеристы 79 бригады показали, как работают пушкой Нона по врагу на Марьинском направлении
Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян
Враг минирует позиции в три слоя: Маляр о трудностях для продвижения ВСУ на Юге
Бої на фронті
Массированные обстрелы пока на паузе. В ОК Юг рассказали о тактике ударов РФ в ближайшие дни
Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян
Российская авиация не способна эффективно прикрывать свои наземные войска в Украине — разведка Британии
Російський літак Су-25
Видео
Круглосуточно отслеживают цели. Как работают радиотехнические войска Воздушных сил

Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.

Анастасия Кожушко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.08.2023)
Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.08.2023)
Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.08.2023)
Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.08.2023)
Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь