Коллаборантов — на фронт. В Луганской области оккупанты продолжают заменять местных предателей на россиян

В Луганской области российские захватчики продолжают заменять местных коллаборантов на чиновников из России, поскольку не хотят рассчитывать на предателей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, офицерам из силовых структур так называемой ЛНР быстро нашли применение — их отправляют на фронт. Этого ожидают сотрудники “МГБ ЛНР” и других “ведомств”.

— Недавно получил повестку “начальник паспортного стола” из Должанска. Не спасают ни позиция, ни темпы паспортизации, — говорится в сообщении.

Лысогор отметил, что на фронте к мобилизованным с оккупированных территорий тоже “особое” отношение. С недавних пор им запретили пользоваться личными мобильными телефонами. Наказание — подвал.

— Для связи с родными в воинской части предоставляют общий для всех смартфон, который хранится у командира. Эти ограничения не касаются россиян — только местных, — добавил глава ОВА.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в оккупированный населенный пункт Чаплинка Херсонской области в местный морг россияне привезли два грузовика с телами военнослужащих армии РФ.

Источник: Артем Лысогор

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