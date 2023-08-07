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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Обмен был очень непростым: Юсов рассказал, как Украине удалось вернуть домой 22 военных

обмін полоненими

Сегодня состоялся 48-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения РФ. Более 2 500 украинских защитников уже вернулись домой.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Как и предыдущие обмены, этот был очень непростым, потому что Украина имеет дело с государством, которое произвольно трактует международное право, Женевские конвенции. Сегодня международные структуры не имеют инструментов влияния по отношению к так называемой РФ по защите прав военнопленных и их возвращения домой, — сказал он.

Юсов отметил, что системные проблемы относительно условий содержания Россией украинских военнослужащих остаются.

— Международный комитет Красного Креста не имеет регулярного и неограниченного доступа к местам содержания украинских бойцов. Это означает, что контроля не хватает. Различные случаи в разных местах содержания, — сказал он.

Среди освобожденных есть раненые и бойцы с обостренными хроническими заболеваниями. Сейчас всем оказывается неотложная медицинская помощь, проводятся необходимые обследования.

По словам представителя ГУР, во многих случаях медицинская помощь, которую РФ оказывает пленным, не на должном уровне.

Напомним, 7 августа из российского плена удалось вернуть еще 22 украинских защитников.

Среди них есть два офицера, а также военнослужащие рядового и сержантского состава. Воины участвовали в боевых действиях на разных направлениях.

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Обмен был очень непростым: Юсов рассказал, как Украине удалось вернуть домой 22 военных

Фото: Андрей Ермак

Андрій Юсов, Война в Украине, Обмін полоненими, Разведка, Російська агресія
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