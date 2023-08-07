Обмін був дуже непростим: Юсов розповів, як Україні вдалося повернути додому 22 військових

Сьогодні відбувся 48-й обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ. Понад 2 500 українських оборонців вже повернулися додому.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Як і попередні обміни, цей був дуже непростим, тому що Україна має справу з державою, яка довільно трактує міжнародне право, Женевські конвенції. Сьогодні міжнародні структури не мають інструментів впливу щодо так званої РФ щодо захисту прав військовополонених і їхнього повернення додому, – сказав він.

Юсов зазначив, що системні проблеми щодо умов утримання Росією українських військовослужбовців залишаються.

– Міжнародний комітет Червоного Хреста не має регулярного й необмеженого доступу до місць утримання українських бійців. Це означає, що контролю бракує. Різні випадки у різних місцях утримання, – сказав він.

Серед звільнених є поранені та бійці із загостреними хронічними захворюваннями. Нині всім надають невідкладну медичну допомогу, проводять необхідні обстеження.

За словами представника ГУР, в багатьох випадках медична допомога, яку РФ надає полоненим, не на належному рівні.

Нагадаємо, 7 серпня з російського полону вдалося повернути ще 22 українських захисників.

Серед них є два офіцери, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу. Воїни брали участь у бойових діях на різних напрямках.

Фото: Андрій Єрмак

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