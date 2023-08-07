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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты дважды обстреляли Новоданиловку Запорожской области химическими боеприпасами — Тарнавский

Олександр Тарнавський

В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области враг дважды совершил обстрел из РСЗО боеприпасами с химическим веществом.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

– Враг, в нарушение всех конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы. За прошедшие сутки противник в районе н. п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, которые содержат химическое вещество (предположительно, хлорпикрин), – написал он в своем Тelegram.

Командующий отметил, что в результате этого обстрела люди не пострадали.

–Россияне пытаются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится, – подчеркнул военный.

Напомним, 6 августа оккупанты обстреляли Запорожье, в одной из девятиэтажек возник пожар. Огонь охватил квартиры с первого по девятый этажи на площади 1 400 кв. м.

7 августа после полуночи оккупанты в очередной раз атаковали город. От вражеских снарядов в многоэтажке снова вспыхнул пожар — загорелись квартиры с первого по второй этажи. Площадь пожара — 200 кв. м.

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Оккупанты дважды обстреляли Новоданиловку Запорожской области химическими боеприпасами — Тарнавский

Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія
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