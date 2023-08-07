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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Спецназовцы ГУР уничтожили подразделение российских ракетных войск специального назначения

Спецназовцы ГУР уничтожили подразделение российских ракетных войск специального назначения
Фото: Минобороны

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили одно из подразделений российских ракетных войск специального назначения на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщают в ВСУ.

– Бойцы подразделения продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу, – говорится в сообщении.

Напомним, только за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины уничтожили около 4 000 российских солдат и 616 единиц военной и другого вооружения оккупантов.

Также недавно заместитель министра сообщала, что ВСУ прорвали первую линию обороны  оккупантов на Юге. А на пути ко второй линии есть значительные инженерные укрепления врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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