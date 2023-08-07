Спецназовцы ГУР уничтожили подразделение российских ракетных войск специального назначения
Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили одно из подразделений российских ракетных войск специального назначения на левобережье Херсонской области.
Об этом сообщают в ВСУ.
– Бойцы подразделения продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу, – говорится в сообщении.
Напомним, только за прошедшую неделю Вооруженные силы Украины уничтожили около 4 000 российских солдат и 616 единиц военной и другого вооружения оккупантов.
Также недавно заместитель министра сообщала, что ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на Юге. А на пути ко второй линии есть значительные инженерные укрепления врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.
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