Повикидав прапори України. На Дніпропетровщині чоловік спаплюжив могили воїнів

У Криворізькому районі Дніпропетровської області місцевий житель пошкодив сім флагштоків державних прапорів, встановлених на могилах полеглих військових.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Зазначено, що інформація про злочин надійшла до поліції 5 серпня.

Поліцейські попередньо встановили, що зловмисником може бути 63-річний місцевий житель. Наразі проводяться необхідні слідчі дії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

У Telegram-каналі Дніпро оперативний опублікували відео, зняте родичкою одного з полеглих захисників. Вона прийшла на кладовище і побачила, що на деяких могилах поламали флагштоки та познімали прапори.

– Нема слів. Крик душі. Це жах. Нелюди познущалися з могил наших захисників… Вони захищали Україну, а нелюди таке зробили, – каже жінка на відео.

У липні в Бучі на Київщині відкрили меморіал в пам’ять про жителів міста, яких російські військові вбили під час окупації.

Джерело: Нацполіція Дніпропетровської області

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