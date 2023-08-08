Уразили з ПЗРК: на Запоріжжі ЗСУ знищили російський ударний гвинтокрил Ка-52
У понеділок, 7 серпня, українські військові знищили російський гвинтокрил Ка-52 у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Ворожу ціль воїни уразили з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
– Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 з ПЗРК. Чудова робота, – написав він у Telegram.
Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.
Вартість одного такого гелікоптера – щонайменше від $16,1 млн або 484 млн російських рублів.
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