Уразили з ПЗРК: на Запоріжжі ЗСУ знищили російський ударний гвинтокрил Ка-52

У понеділок, 7 серпня, українські військові знищили російський гвинтокрил Ка-52 у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Ворожу ціль воїни уразили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Роботине. Воїни 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 з ПЗРК. Чудова робота, – написав він у Telegram.

Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

Вартість одного такого гелікоптера – щонайменше від $16,1 млн або 484 млн російських рублів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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