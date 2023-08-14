Готовність до пуску 8 Калібрів: у Чорне море вийшов фрегат Адмірал Макаров
У Чорному морі зафіксовано активізацію ворога.
Про це у Telegram інформують Сили оборони півдня України.
– На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат Адмірал Макаров. Готовність до пуску 8 Калібрів очевидна. Пам’ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось! – йдеться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Міноборони Росії
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко