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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Готовність до пуску 8 Калібрів: у Чорне море вийшов фрегат Адмірал Макаров

Кораблі РФ

У Чорному морі зафіксовано активізацію ворога.

Про це у Telegram інформують Сили оборони півдня України.

– На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій – фрегат Адмірал Макаров. Готовність до пуску 8 Калібрів очевидна. Пам’ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось! – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Ракета, Російська агресія, Чорне море
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