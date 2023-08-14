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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Восстановлению не подлежит: Fozzy в Одессе после атаки РФ прекращает работу

Восстановлению не подлежит: Fozzy в Одессе после атаки РФ прекращает работу
Фото: Офис генпрокурора

В Одессе гипермаркет Fozzy, который был разрушен в результате ночного обстрела РФ, прекращает работу. Он, к сожалению, не подлежит восстановлению.

Об этом в Facebook сообщила сеть гипермаркетов Fozzy Cash&Carry.

— В результате российской атаки в ночь с 13 на 14 августа помещение нашего гипермаркета Fozzy в Одессе разрушено до основания и восстановлению не подлежит. Мы с сожалением сообщаем, что Fozzy в Одессе работать не будет, — информирует компания.

Отмечается, что в одесском Fozzy работали 270 человек, трое из них получили ранения в результате атаки РФ. Их состояние стабильное.

Сотрудникам предложат работу в других бизнесах группы Fozzy Group и работу с переездом в другие города, в которых есть гипермаркеты группы.

Компания рассчитывает в будущем отстроить “каждый квадратный метр”.

— Мы еще должны точно оценить нанесенный ущерб, но речь идет о сотнях миллионах гривен, — заявила Fozzy Group.

Справка. Гипермаркеты Fozzy — это оптово-розничные магазины, работающие в формате cash and carry. В торговых залах гипермаркетов Fozzy площадью от 6 тыс. до 10 тыс. кв.м представлено более 50 тыс. товаров продовольственного и непродовольственного направлений. Сеть состоит из девяти магазинов, один из которых сгорел сегодня ночью.

Напомним, что 14 августа Россия трижды атаковал Одесскую область, применив две волны ударных дронов, и волну ракет морского базирования типа Калибр.

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