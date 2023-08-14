Відновленню не підлягає: Fozzy в Одесі після атаки РФ припиняє роботу

В Одесі гіпермаркет Fozzy, який було зруйновано внаслідок нічного обстрілу РФ, припиняє роботу. Він, на жаль, не підлягає відновленню.

Про це у Facebook повідомила мережа гіпермаркетів Fozzy Cash&Carry.

– Внаслідок російської атаки в ніч з 13 на 14 серпня приміщення нашого гіпермаркету Fozzy в Одесі зруйновано вщент та відновленню не підлягає. Ми з жалем повідомляємо, що Fozzy в Одесі працювати не буде, – інформує компанія.

Зазначається, що в одеському Fozzy працювали 270 людей, троє з них отримали поранення внаслідок атаки РФ. Їхній стан стабільний.

Співробітникам запропонують роботу в інших бізнесах групи Fozzy Group і роботу з переїздом в інші міста, в яких є гіпермаркети групи.

Компанія розраховує в майбутньому відбудувати “кожен квадратний метр”.

– Ми ще маємо точно оцінити завдану шкоду, але йдеться про сотні мільйонів гривень, – заявила Fozzy Group.

Довідка. Гіпермаркети Fozzy – це гуртово-роздрібні магазини, що працюють у форматі cash and carry. У торгових залах гіпермаркетів Fozzy площею від 6 тис. до 10 тис. кв.м представлено понад 50 тис. товарів продовольчого і непродовольчого напрямів. Мережа налічує дев’ять магазинів, один з яких згорів сьогодні уночі.

Нагадаємо, що 14 серпня вночі Росія тричі атакувала Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів та хвилю ракет морського базування типу Калібр.

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