Іноземні компоненти знаходять не лише у російських ракетах та дронах – Ігнат
Росія завдає ударів по Україні за допомогою озброєння з іноземними компонентами. Це не лише ракети чи безпілотники, а й авіація.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
Він зазначив, що Україна має вцілілі уламки російського озброєння, їх вивчають у спеціальних центрах досліджень.
– Країнам Заходу, мабуть, і показували, що ось ракета, ось дрон, ось запчастина, ось фірма, яка її робить. Але, на жаль, продовжують ці запчастини якось доходити до країни-окупанта, – сказав він.
За його словами, йдеться не лише про безпілотники типу Shahed, оскільки РФ також виробляє ракети й гелікоптери, зокрема Ка-52.
– Ну і також літаки з конвеєра сходять, там теж потрібні технології. Росія не має таких технологій сьогодні у себе, щоб їх створювати самій. Тому санкції потрібно не лише оголошувати, а й контролювати, дотримуватись і впливати на цей процес усім разом світовим лідерам, які можуть на це вплинути, – наголосив представник Повітряних сил.
Раніше у Головному управлінні розвідки МО повідомили, що найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер.
Джерело: телемарафон
Фото: Медіацентр Україна
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко