Іноземні компоненти знаходять не лише у російських ракетах та дронах – Ігнат

Росія завдає ударів по Україні за допомогою озброєння з іноземними компонентами. Це не лише ракети чи безпілотники, а й авіація.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Він зазначив, що Україна має вцілілі уламки російського озброєння, їх вивчають у спеціальних центрах досліджень.

– Країнам Заходу, мабуть, і показували, що ось ракета, ось дрон, ось запчастина, ось фірма, яка її робить. Але, на жаль, продовжують ці запчастини якось доходити до країни-окупанта, – сказав він.

За його словами, йдеться не лише про безпілотники типу Shahed, оскільки РФ також виробляє ракети й гелікоптери, зокрема Ка-52.

– Ну і також літаки з конвеєра сходять, там теж потрібні технології. Росія не має таких технологій сьогодні у себе, щоб їх створювати самій. Тому санкції потрібно не лише оголошувати, а й контролювати, дотримуватись і впливати на цей процес усім разом світовим лідерам, які можуть на це вплинути, – наголосив представник Повітряних сил.

Раніше у Головному управлінні розвідки МО повідомили, що найбільше іноземних компонентів у російських ракетах Кинджал та Іскандер.

Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

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