Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генерал Даниэль Змеко совершил визит к украинским защитникам на Таврическом направлении.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Указано, что во время встречи с военными из состава Сил обороны украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь.

В частности, была отмечена эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой.

Когда именно состоялась поездка, не уточняется.

Ранее президент Словакии Зузанна Чапутова сообщила, что ее страна поставит Украине 16 гаубиц Zuzanna-2 и наладит производство гаубиц совместно с нашей страной.

Источник, фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления

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