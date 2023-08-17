Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генерал Даниэль Змеко совершил визит к украинским защитникам на Таврическом направлении.
Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
Указано, что во время встречи с военными из состава Сил обороны украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь.
В частности, была отмечена эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой.
Когда именно состоялась поездка, не уточняется.
Ранее президент Словакии Зузанна Чапутова сообщила, что ее страна поставит Украине 16 гаубиц Zuzanna-2 и наладит производство гаубиц совместно с нашей страной.
Источник, фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко