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Украина
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Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении

Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генерал Даниэль Змеко совершил визит к украинским защитникам на Таврическом направлении.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Указано, что во время встречи с военными из состава Сил обороны украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь.

В частности, была отмечена эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой.

Когда именно состоялась поездка, не уточняется.

Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении
Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении
Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении
Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении
Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении
Начальник Генштаба Словакии посетил украинских воинов на Таврическом направлении

Ранее президент Словакии Зузанна Чапутова сообщила, что ее страна поставит Украине 16 гаубиц Zuzanna-2 и наладит производство гаубиц совместно с нашей страной.

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Источник, фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления

Война в Украине, Словакия
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