Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку
Начальник Генерального штабу Збройних сил Словаччини генерал Даніель Змеко здійснив візит до українських захисників на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Зазначається, що під час зустрічі з військовими зі складу Сил оборони українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу.
Зокрема, було відзначено ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словацькою Республікою.
Коли саме відбулася поїздка, не уточнюється.
Раніше президентка Словаччини Зузанна Чапутова повідомила, що її країна поставить Україні 16 гаубиць Zuzanna-2 і налагодить виробництво гаубиць спільно з нашою країною.
Джерело, фото: Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко