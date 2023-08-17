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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку

Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку

Начальник Генерального штабу Збройних сил Словаччини генерал Даніель Змеко здійснив візит до українських захисників на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що під час зустрічі з військовими зі складу Сил оборони українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу.

Зокрема, було відзначено ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словацькою Республікою.

Коли саме відбулася поїздка, не уточнюється.

Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку
Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку
Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку
Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку
Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку
Начальник Генштабу Словаччини відвідав українських воїнів на Таврійському напрямку

Раніше президентка Словаччини Зузанна Чапутова повідомила, що її країна поставить Україні 16 гаубиць Zuzanna-2 і налагодить виробництво гаубиць спільно з нашою країною.

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Джерело, фото: Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Війна в Україні, Словаччина
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