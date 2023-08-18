Усилят оборону на границе с Беларусью: Наев посетил подразделения ВСУ на Волыни
Командирам подразделений, которые несут службу на государственной границе Украины в Волынской области, поставлена задача усилить оборонные возможности.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время рабочей поездки на Волынское направление.
– Определение четких задач на будущее – это не только слова, но и существенная помощь как от руководителей местного самоуправления здесь, на Волыни, так и от военного командования. Все эти вопросы находятся под моим личным контролем… Командирам бригад, батальонов, рот и взводов поставлен ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем, — отметил генерал.
По словам Сергея Наева, через некоторое время снова пройдет проверка на каждом опорном пункте.
Командующий напомнил, что Волынская область граничит с Беларусью, откуда в прошлом году произошло вторжение войск РФ и где сейчас находятся наемники ЧВК Вагнера. Поэтому командирам подразделений ВСУ поручено усилить оборонные возможности.
– Тем, что увидел, я доволен. Но есть над чем работать дальше. Через некоторое время приедем, еще раз проверим. Это такая работа ежедневная, кропотливая, но имеющая результат – готовность сил к адекватному реагированию на вражеские намерения, – подчеркнул генерал-лейтенант.
Сергей Наев уточнил, что военные обустраивают оборонные позиции, осуществляют сооружение инженерных заграждений, занимаются обычной боевой работой: проводят тренировки, улучшают огневые позиции.
Генерал сообщил, что бойцы, которые сейчас несут там службу, вернулись с выполнения задач на Востоке Украины.
– Там, конечно, была другая боевая обстановка, ежедневные обстрелы, ежедневные ближние стрелковые бои. На основании своего боевого опыта они могут улучшить оборонные возможности для того, чтобы в случае увеличения уровня угрозы не пропустили врага вглубь нашей страны, – заявил командующий.
В начале июля Украина решила усилить государственные границы на севере как личным составом, так и боевой техникой.
Недавно Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд грн на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины.
Фото: Скриншот с видео Командования Объединенных Сил ВС Украины
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