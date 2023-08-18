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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Усилят оборону на границе с Беларусью: Наев посетил подразделения ВСУ на Волыни

Сергій Наєв

Командирам подразделений, которые несут службу на государственной границе Украины в Волынской области, поставлена задача усилить оборонные возможности.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время рабочей поездки на Волынское направление.

– Определение четких задач на будущее – это не только слова, но и существенная помощь как от руководителей местного самоуправления здесь, на Волыни, так и от военного командования. Все эти вопросы находятся под моим личным контролем… Командирам бригад, батальонов, рот и взводов поставлен ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем, — отметил генерал.

По словам Сергея Наева, через некоторое время снова пройдет проверка на каждом опорном пункте.

Командующий напомнил, что Волынская область граничит с Беларусью, откуда в прошлом году произошло вторжение войск РФ и где сейчас находятся наемники ЧВК Вагнера. Поэтому командирам подразделений ВСУ поручено усилить оборонные возможности.

– Тем, что увидел, я доволен. Но есть над чем работать дальше. Через некоторое время приедем, еще раз проверим. Это такая работа ежедневная, кропотливая, но имеющая результат – готовность сил к адекватному реагированию на вражеские намерения, – подчеркнул генерал-лейтенант.

Сергей Наев уточнил, что военные обустраивают оборонные позиции, осуществляют сооружение инженерных заграждений, занимаются обычной боевой работой: проводят тренировки, улучшают огневые позиции.

Генерал сообщил, что бойцы, которые сейчас несут там службу, вернулись с выполнения задач на Востоке Украины.

– Там, конечно, была другая боевая обстановка, ежедневные обстрелы, ежедневные ближние стрелковые бои. На основании своего боевого опыта они могут улучшить оборонные возможности для того, чтобы в случае увеличения уровня угрозы не пропустили врага вглубь нашей страны, – заявил командующий.

В начале июля Украина решила усилить государственные границы на севере как личным составом, так и боевой техникой.

Недавно Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд грн на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины.

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Фото: Скриншот с видео Командования Объединенных Сил ВС Украины

Беларусь, Война в Украине, Волынская область, Волинь, Російська агресія, Сергей Наев
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