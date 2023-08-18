Посилять оборону на кордоні з Білоруссю: Наєв відвідав підрозділи ЗСУ на Волині
Командирам підрозділів, які несуть службу на державному кордоні України у Волинській області, поставлено завдання посилити оборонні можливості.
Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час робочої поїздки на Волинський напрямок.
– Визначення чітких завдань на майбутнє – це не лише слова, а й суттєва допомога як від керівників місцевого самоврядування тут, на Волині, так і від військового командування. Ці всі питання під моїм особистим контролем… Командирам бригад, батальйонів, рот та взводів поставлено низку завдань, що необхідно зробити в подальшому, – зазначив генерал.
За словами Сергія Наєва, через деякий час знову буде проведена перевірка на кожному опорному пункті.
Командувач нагадав, що Волинська область межує з Білоруссю, звідки минулого року відбулося вторгнення військ РФ і де зараз перебувають найманці ПВК Вагнера. Тому командирам підрозділів ЗСУ доручено підсилити оборонні спроможності.
– Тим, що побачив, я задоволений. Але є над чим працювати далі. За деякий час приїдемо, ще раз перевіримо. Це така робота щоденна, кропітка, але яка має результат – готовність сил до адекватного реагування на ворожі наміри, – наголосив генерал-лейтенант.
Сергій Наєв уточнив, що наразі військові облаштовують оборонні позиції, здійснюють спорудження інженерних загороджень, займаються звичайною бойовою роботою: проводять тренування, покращують вогневі позиції.
Генерал повідомив, що бійці, які зараз там несуть службу, повернулися з виконання завдань на Сході України.
– Там, звісно, була інша бойова обстановка, щоденні обстріли, щоденні ближні стрілецькі бої. На підставі свого бойового досвіду вони можуть покращити оборонні спроможності для того, щоб у разі збільшення рівня загрози не пропустили ворога вглибину нашої країни, – заявив командувач.
На початку липня Україна вирішила посилити державні кордони на півночі як особовим складом, так і бойовою технікою.
Нещодавно Кабінет міністрів виділив із резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд грн на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.
Фото: Скриншот з відео Командування Об’єднаних Сил ЗС України
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