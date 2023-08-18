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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн

СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Як повідомляють в СБУ, йдеться про виконання оборонного контракту на постачання українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн. 

За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво цього виду боєприпасів. 

– Відповідно до підписаних договорів, підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявилися бракованими – через використання в них неякісного пороху, – розповіли слідчі.  

Як зазначають експерти, такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння. 

Брак виявили під час випробувань цієї партії артилерійських мін, після чого усю партію повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. 

СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн
Фото: СБУ
СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн
Фото: СБУ
СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн
Фото: СБУ
СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн
Фото: СБУ
СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн
СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн
СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн
СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн

Втім, підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції та, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів за держзамовленням. 

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (Шахрайство, вчинене у великих розмірах). 

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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Джерело: СБУ
Зброя, ЗСУ, СБУ
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