Атака на Курську АЕС: Данілов прокоментував черговий фейк РФ

Українські військові атакують лише об’єкти, які мають стосунок до війни. Курська атомна електростанція до них не належить.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо, коментуючи “вкид” роспропаганди про нібито плани України підірвати Курську АЕС.

– В України немає намірів втручатися в роботу об’єктів, про які пишуть в соцмережах, зокрема й Курської АЕС. Ми атакуємо ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи, і тут не маємо питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, – наголосив він.

Секретар РНБО додав, що дії РФ завжди були непередбачуваними, нагадавши, як “Путін на початку своєї діяльності підривав в себе вдома будинки з живими людьми”.

– Проте Україна відслідковує всі процеси, що відбуваються, – підсумував Данілов.

Кілька днів тому Центр національного спротиву повідомив, що РФ може планувати провокацію на Курській АЕС.

За даними підпілля, у Курській області готуються до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на атомній станції.

Фото: РНБО України

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