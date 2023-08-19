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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Атака на Курську АЕС: Данілов прокоментував черговий фейк РФ

Олексій Данілов

Українські військові атакують лише об’єкти, які мають стосунок до війни. Курська атомна електростанція до них не належить.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо, коментуючи “вкид” роспропаганди про нібито плани України підірвати Курську АЕС.

– В України немає намірів втручатися в роботу об’єктів, про які пишуть в соцмережах, зокрема й Курської АЕС. Ми атакуємо ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи, і тут не маємо питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, – наголосив він.

Секретар РНБО додав, що дії РФ завжди були непередбачуваними, нагадавши, як “Путін на початку своєї діяльності підривав в себе вдома будинки з живими людьми”.

– Проте Україна відслідковує всі процеси, що відбуваються, – підсумував Данілов.

Кілька днів тому Центр національного спротиву повідомив, що РФ може планувати провокацію на Курській АЕС.

За даними підпілля, у Курській області готуються до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на атомній станції.

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Атака на Курську АЕС: Данілов прокоментував черговий фейк РФ

Фото: РНБО України

АЕС, Війна в Україні, Курськ, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія, Російська пропаганда, Фейк
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