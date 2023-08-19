Атака на Курську АЕС: Данілов прокоментував черговий фейк РФ
Українські військові атакують лише об’єкти, які мають стосунок до війни. Курська атомна електростанція до них не належить.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо, коментуючи “вкид” роспропаганди про нібито плани України підірвати Курську АЕС.
– В України немає намірів втручатися в роботу об’єктів, про які пишуть в соцмережах, зокрема й Курської АЕС. Ми атакуємо ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи, і тут не маємо питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, – наголосив він.
Секретар РНБО додав, що дії РФ завжди були непередбачуваними, нагадавши, як “Путін на початку своєї діяльності підривав в себе вдома будинки з живими людьми”.
– Проте Україна відслідковує всі процеси, що відбуваються, – підсумував Данілов.
Кілька днів тому Центр національного спротиву повідомив, що РФ може планувати провокацію на Курській АЕС.
За даними підпілля, у Курській області готуються до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на атомній станції.
Фото: РНБО України
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