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Маляр об ударе РФ по Чернигову: враг ищет наиболее символические и уязвимые для нас цели

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Российский ракетный теракт в Чернигове преследовал не только цель атаковать гражданских жителей города, но и нанести эмоциональный и символический удар по Украине.

Об этом в своем Telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Россияне воюют очень эмоционально. Они не просто целятся в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас. Россиян донимает все успешное, что у нас есть, — пояснила она.

Маляр напомнила, что это не впервые, когда враг бьет ракетами именно по тем объектам, о которых до этого была “очень положительная публичная информация”.

— Конечно, они и без публичности знают где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно больнее. Было и такое, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало. Именно в момент проведения мероприятия, — напомнила заместитель министра обороны.

По словам Анны Маляр, во время российско-украинской войны публичные мероприятия на территории Украины — это всегда риск и лотерея, независимо от того – обнародована о них информация или нет.

— Во время войны это риск обеих сторон — организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим). Да, сегодня нет безопасного места в Украине. Надежно только в укрытии. Поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем, — пояснила она.

Напомним, утром 19 августа Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова. На месте удара проходило публичное мероприятие, где находились сотни горожан и гостей Чернигова.

Известно о семи погибших и более 100 пострадавших. Среди погибших и раненых есть дети.

Подробнее об атаке России по Чернигову — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Новости Чернигова, Ракетные удары России, Чернигов
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