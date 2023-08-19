Маляр про удар РФ по Чернігову: ворог шукає найбільш символічні та вразливі для нас цілі

Російський ракетний теракт у Чернігові переслідував не лише ціль атакувати цивільних жителів міста, а й завдати емоційного та символічного удару по Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто ціляться в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є, – пояснила вона.

Маляр нагадала, що це не вперше, коли ворог б’є ракетами саме по тих об‘єктах, про які до цього була “дуже позитивна публічна інформація”.

– Звісно, вони й без публічності знають, де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше. Було й таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу, – нагадала заступниця міністра оборони.

За словами Ганни Маляр, під час російсько-української війни публічні заходи на території України – це завжди ризик і лотерея, незалежно від того – оприлюднена про них інформація, чи ні.

– Під час війни це ризик обох сторін – організаторів і відвідувачів (або їхніх законних представників, якщо ми про дітей говоримо). Так, сьогодні нема безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті. Тому кожен повинен навчитися враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо, – пояснила вона.

Нагадаємо, зранку 19 серпня Росія завдала ракетного удару по центру Чернігова. На місці удару тривав публічний захід, де перебували сотні містян і гостей Чернігова.

Наразі відомо про сім загиблих осіб та понад 100 постраждалих. Серед загиблих і поранених є діти.

Детальніше про атаку Росії по Чернігову – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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