В Бердянске был слышен громкий взрыв — что известно
Днем 21 августа в Бердянске Запорожской области прогремел взрыв.
Как сообщили в местных Telegram-каналах, громко было вблизи Военного городка.
Информацию подтвердил мэр города Мелитополь Иван Федоров.
Он отметил, что у россиян возле Военного городка “творится что-то неладное”, поскольку взрывы в этом районе раздаются уже второй раз за сутки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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