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Валентина Чорна, редактор ленты

В Бердянске был слышен громкий взрыв — что известно

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Фото: Depositphotos

Днем 21 августа в Бердянске Запорожской области прогремел взрыв.

Как сообщили в местных Telegram-каналах, громко было вблизи Военного городка.

Информацию подтвердил мэр города Мелитополь Иван Федоров.

Он отметил, что у россиян возле Военного городка “творится что-то неладное”, поскольку взрывы в этом районе раздаются уже второй раз за сутки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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