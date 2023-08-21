В Бердянске был слышен громкий взрыв — что известно

Днем 21 августа в Бердянске Запорожской области прогремел взрыв.

Как сообщили в местных Telegram-каналах, громко было вблизи Военного городка.

Информацию подтвердил мэр города Мелитополь Иван Федоров.

Он отметил, что у россиян возле Военного городка “творится что-то неладное”, поскольку взрывы в этом районе раздаются уже второй раз за сутки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости-онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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