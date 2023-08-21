У Бердянську було чути гучний вибух – що відомо
Вдень 21 серпня у Бердянську Запорізької області пролунав вибух.
Як повідомили у місцевих Telegram-каналах, гучно було поблизу Військового містечка.
Інформацію підтвердив мер міста Мелітополь Іван Федоров.
Він зазначив, що у росіян біля Військового містечка “коїться щось неладне”, оскільки вибухи в цьому районі лунають вже вдруге за добу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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