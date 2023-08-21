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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Бердянську було чути гучний вибух – що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

Вдень 21 серпня у Бердянську Запорізької області пролунав вибух.

Як повідомили у місцевих Telegram-каналах, гучно було поблизу Військового містечка.

Інформацію підтвердив мер міста Мелітополь Іван Федоров.

Він зазначив, що у росіян біля Військового містечка “коїться щось неладне”, оскільки вибухи в цьому районі лунають вже вдруге за добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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