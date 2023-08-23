РФ может нанести массированные атаки. Наев призвал граждан не пренебрегать тревогами в День Независимости
24 августа, в День Независимости Украины, российские оккупанты могут нанести массированные ракетные удары по всей стране.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев и призвал граждан в случае воздушной тревоги немедленно спускаться в укрытие.
– Что можно ожидать от врага, который ведет войну против Украины. Конечно, наглых действий. Но мы должны понимать, что защита собственной жизни и здоровья является обязанностью каждого гражданина. Чтобы, в будущем, когда мы будем праздновать победу, все были живы и здоровы, – сказал он.
Напомним, в оперативном командовании Юг заявили, что 24 августа Россия может прибегнуть к массированным ракетным ударам и провокациям.
Также там напомнили, что в прошлом году россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в поселке Чаплино на Днепропетровщине, из-за чего погибли по меньшей мере 25 человек.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш