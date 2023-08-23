РФ може завдати масованих атак. Наєв закликав громадян не нехтувати тривогами у День Незалежності
24 серпня, у День Незалежності України, російські окупанти можуть завдати масованих ракетних ударів по всій країні.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв та закликав громадян у разі повітряної тривоги негайно спускатися в укриття.
– Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України. Звісно, нахабних дій. Але ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими, – сказав він.
Нагадаємо, в оперативному командуванні Південь заявили, що 24 серпня Росія може вдатися до масованих ракетних ударів та провокацій.
Також там нагадали, що минулого року росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції в селищі Чаплине на Дніпропетровщині, через що загинули щонайменше 25 людей.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш