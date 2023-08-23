РФ може завдати масованих атак. Наєв закликав громадян не нехтувати тривогами у День Незалежності

24 серпня, у День Незалежності України, російські окупанти можуть завдати масованих ракетних ударів по всій країні.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв та закликав громадян у разі повітряної тривоги негайно спускатися в укриття.

– Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України. Звісно, нахабних дій. Але ми маємо розуміти, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина. Щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими, – сказав він.

Нагадаємо, в оперативному командуванні Південь заявили, що 24 серпня Росія може вдатися до масованих ракетних ударів та провокацій.

Також там нагадали, що минулого року росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції в селищі Чаплине на Дніпропетровщині, через що загинули щонайменше 25 людей.

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