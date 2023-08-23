Платил налоги и сборы в РФ: ГБР взыскало в доход Украины компанию олигарха РФ

По материалам ГБР суд взыскал в доход государства компанию российского олигарха Андрея Молчанова.

Об этом сообщает ГБР.

— Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, подготовленный по материалам ГБР, и взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО АЭРОК, конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова, — информирует ведомство.

Отмечается, что компания АЭРОК владеет двумя газобетонными заводами в Украине в Обухове и Березани Киевской области.

В мае прошлого года Государственное бюро расследований установило, что украинское предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову. Он является бывшим членом “совета федерации федерального собрания РФ”, приближенный к оккупационной власти и платит большие налоги в бюджет страны-агрессора.

Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую “материнскую компанию” из РФ.

— Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому, за счет полученных средств от украинской компании, уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства, — добавляют в ГБР.

Эти активы были арестованы и переданы в управление АРМА.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.