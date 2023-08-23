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Сплачував податки та збори до РФ: ДБР стягнуло в дохід України компанію олігарха РФ

ДБР
Фото: ДБР

За матеріалами ДБР суд стягнув у дохід держави компанію російського олігарха Андрія Молчанова.

Про це повідомляє ДБР.

– Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув у дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ АЕРОК, кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрєя Молчанова, – інформує відомство.

Зазначається, що компанія АЕРОК володіє двома газобетонними заводами в Україні в Обухові та Березані Київської області.

У травні минулого року Державне бюро розслідувань встановило, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом “совета федерации федерального собрания РФ”, наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

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Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої “материнської компанії” з РФ.

– Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави, – додають в ДБР.

Ці активи були арештовані й передані в управління АРМА.

Війна в Україні, ДБР, Податки, Росія
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