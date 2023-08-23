Сплачував податки та збори до РФ: ДБР стягнуло в дохід України компанію олігарха РФ
За матеріалами ДБР суд стягнув у дохід держави компанію російського олігарха Андрія Молчанова.
Про це повідомляє ДБР.
– Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув у дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ АЕРОК, кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрєя Молчанова, – інформує відомство.
Зазначається, що компанія АЕРОК володіє двома газобетонними заводами в Україні в Обухові та Березані Київської області.
У травні минулого року Державне бюро розслідувань встановило, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом “совета федерации федерального собрания РФ”, наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.
Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої “материнської компанії” з РФ.
– Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави, – додають в ДБР.
Ці активи були арештовані й передані в управління АРМА.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш