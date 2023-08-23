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Великобритания вскоре признает ЧВК Вагнера террористической организацией — FT

Великобритания вскоре признает ЧВК Вагнера террористической организацией — FT
Фото: Getty Images

Великобритания планирует в течение нескольких недель признать ЧВК Вагнера террористической организацией.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на инсайдеров в британском правительстве.

Издание сообщает, что министр внутренних дел страны Суэлла Брейверман в скором времени объявит об этом в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом о терроризме 2000 года. Отмечается, что на разработку детального юридического дела были потрачены месяцы.

Сообщается, что запрет ЧВК Вагнера поставил бы ее в ту же юридическую категорию в Великобритании, что и Аль-Каида, ИГИЛ и Хезболла.

FT отмечает, что такие изменения также приведут к тому, что финансовые активы ЧВК Вагнера станут собственностью террористов, то есть они могут быть конфискованы, а не просто заморожены. Предложенную меру поддерживает все правительство.

Но Комитет палаты общин по иностранным делам признал, что есть риски, связанные с запретом ЧВК Вагнера, в частности перевод ее деятельности в подполье и потенциальное повреждение дипломатических связей Великобритании со странами, где пребывают наемники.

Сообщается, что депутаты также отмечали, что этот шаг может упростить подачу исков против должностных лиц из ЧВК Вагнера в британских судах и облегчить использование существующих механизмов, предназначенных для блокирования финансирования террористических групп.

Парламентарии пришли к выводу, что “деятельность сети уже превышает установленный в Великобритании юридический порог для запрета”.

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Напомним, что Великобритания уже ввела санкции против ЧВК Вагнера и ее главаря Евгения Пригожина, а также против ряда высокопоставленных командиров ЧВК.

В феврале 2023 года Верховная Рада Украины признала ЧВК Вагнера и другие российские частные военные компании террористическими организациями.

Война в Украине, ЧВК Вагнера
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